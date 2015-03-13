Какая польза от употребления яиц

Яйца неспроста считаются одним из самых важных продуктов питания. И хотя длительное время в научной среде считалось, что частое употребление яиц может быть опасным для здоровья, последние исследования показали, что на самом деле опасность яиц очень преувеличена, пишет healthyliving.com.ua.

Ранее считалось, что яйца могут повышать уровень плохого холестерина, но, как показали исследования, для этого необходимо есть ежедневно много яиц. Если же человек употребляет 1-2 яйца в день, это никак ему не навредит.

А вот пользу для здоровья яйца приносят. Если вы лишь изредка употребляете яйца, вам следует чаще включать их в рацион. Ведь неспроста яйца считаются одним из лучших продуктов.

Яйца не повышают риск инсульта или инфаркта

Целый ряд исследований, проведенных недавно, доказал, что нет никакой взаимосвязи между употреблением яиц и риском инфаркта и инсульта. Таким образом, ученые опровергли миф об опасности яиц.

Яйца - прекрасный источник витаминов

Одно среднее по размерам яйцо содержит значительное количество целого ряда витаминов - В2 (Рибофлавина), В12, ответственного за выработку кровяных клеток, А, необходимого для хорошего зрения, Е, помогающего бороться со свободными радикалами.

Яйца содержат много необходимых минералов

Яйца содержат значительное количество фосфора, железа и цинка. Эти минералы жизненно необходимы телу. Достаточное количество минералов укрепляет сопротивляемость организма заболеваниям.

Яйца могут снизить риск онкологических заболеваний

Яйца - один из самых совершенных источников нутриентов. Одно из исследований показало, что регулярное употребление яиц может снижать риск некоторых видов рака.

Яйца полезны для зрения

Яйца - прекрасный источник антиоксидантов, которые помогают сохранить острое зрение даже в преклонном возрасте.

Яйца - прекрасный источник белка

Все спортсмены употребляют достаточно много яиц. Почему? Потому что яйца - лучший источник белка. Белок из яиц усваивается полностью. Состав аминокислот в яйцах оптимальный для роста мышц.

Яйца помогают похудеть

Недавно проведенное исследование показало, что употребление яиц на завтрак приводит в среднем к снижению суточной калорийности на 400 ккал. Это в среднем около 1,5 кг в месяц. По мнению экспертов, это может быть связано с тем, что яйца позволяют дольше сохранять чувство сытости, а значит, отказаться от дополнительных перекусов.