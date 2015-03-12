Лисневская уволена с должности замминистра здравоохранения
16:25, 12 марта 2015Страна
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Кабинет министров Украины освободил Наталию Лисневскую от должности заместителя министра здравоохранения по собственному желанию
Наталия Лисневская
Фото: УНИАН
Кабинет министров Украины освободил Наталию Лисневскую от должности заместителя министра здравоохранения по собственному желанию.
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Соответствующее распоряжение от 11 марта № 180-р опубликовано на Правительственном портале.
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