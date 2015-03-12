Лисневская уволена с должности замминистра здравоохранения

Кабинет министров Украины освободил Наталию Лисневскую от должности заместителя министра здравоохранения по собственному желанию

Кабинет министров Украины освободил Наталию Лисневскую от должности заместителя министра здравоохранения по собственному желанию. Читайте такжеАктивисты хотят контролировать расходование "благотворительных взносов" Соответствующее распоряжение от 11 марта № 180-р опубликовано на Правительственном портале.

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