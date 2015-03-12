Лисневская уволена с должности замминистра здравоохранения

16:25, 12 марта 2015
Страна
1093

Кабинет министров Украины освободил Наталию Лисневскую от должности заместителя министра здравоохранения по собственному желанию

Фото: УНИАН

Кабинет министров Украины освободил Наталию Лисневскую от должности заместителя министра здравоохранения по собственному желанию.

Читайте такжеАктивисты хотят контролировать расходование "благотворительных взносов"

Соответствующее распоряжение от 11 марта № 180-р опубликовано на Правительственном портале.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter