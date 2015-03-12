Боевики обстреляли представителей Международного комитета Красного Креста вблизи Донецка, жертв среди медиков нет.

Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook.

«Беспринципность боевиков в очередной раз засвидетельствовал обстрел представителей миссии Международного комитета Красного Креста. Около 12 часов, вблизи шахты «Дутовская», что неподалеку от Донецка, незаконные бандформирования из стрелкового оружия обстреляли волонтеров, невзирая на опознавательные знаки медицинских работников. К счастью, потерь среди медиков нет», - говорится в сообщении.