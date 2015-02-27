Международный Красный Крест готов выступить посредником при обмене пленными на Донбассе

Международный комитет Красного Креста готов выступить посредником при обмене пленными на Донбассе и предложил свои услуги сторонам конфликта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в пресс-релизе организации, распространенном сегодня во время пресс-конференции президента МККК Петера Маурера.

Также Маурер, информируя о результатах своих переговоров в Москве и Киеве, отметил, что президенты Украины и России Петр Порошенко и Владимир Путин высказались в поддержку своих обязательств по доставке гуманитарной помощи населению на восток Украины.

"Во время встречи как с президентом в Москве Путиным, так и с господином Порошенко в Киеве было четко понятно, что обе стороны высказывали свои обязательства и свою приверженность тому, чтобы доставить гуманитарную помощь гражданскому населению", - сказал Маурер.

Как сообщал УНИАН, 26 февраля премьер-министр Украины Арсений Яценюк попросил президента Международного комитета Красного Креста помочь правительству урегулировать проблему с доставкой гуманитарной помощи для жителей оккупированных территорий Донбасса через линию соприкосновения.

Глава правительства выразил обеспокоенность действиями России и возглавляемых ею террористов на территории Украины.

«Как и было ожидаемо, президент Путин и возглавляемые Россией террористы нарушили Минские договоренности», - подчеркнул он.

Яценюк подчеркнул, что люди, которые сейчас проживают на временно неподконтрольных Украине территориях, стали заложниками этих террористов.

«Наша общая задача - оказать гуманитарную помощь тем, кто живет в этих регионах», - подчеркнул он, отметив, что полагается в этом на поддержку Международного комитета Красного Креста.