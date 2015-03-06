На Донбассе в срочной гуманитарной помощи нуждаются 2 миллиона человек - ООН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Гинг сказал во время очередного заседания Совета безопасности ООН в Нью-Йорке.

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В частности, он обратил внимание, что год назад в Украине вообще не было внутренне перемещенных лиц, а на сегодняшний день их количество составляет более 1 миллиона человек. Среди этих лиц, свыше 100 тыс человек покинули восточную Украину в течение последнего месяца. "Более 670 тыс покинуло страну и нашли убежище в соседних странах", - сказал он.

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Вместе с тем Гинг подчеркнул, что "перемещение людей продолжается, и только определенное приостановления военных действий позволяет им покидать свои районы, потому что раньше такая возможность была заблокирована. Более 2 миллионов проживают в зоне конфликта...". Эти люди нуждаются в первоочередной социальной и гуманитарной помощи, подчеркнул он.