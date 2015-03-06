На Донбассе в срочной гуманитарной помощи нуждаются 2 миллиона человек - ООН
Руководитель отдела операций Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) Джон Гинг заявляет, что в зоне конфликта на Донбассе проживает 2 миллиона человек, которые нуждаются в срочной гуманитарной помощи.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Гинг сказал во время очередного заседания Совета безопасности ООН в Нью-Йорке.
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В частности, он обратил внимание, что год назад в Украине вообще не было внутренне перемещенных лиц, а на сегодняшний день их количество составляет более 1 миллиона человек. Среди этих лиц, свыше 100 тыс человек покинули восточную Украину в течение последнего месяца. "Более 670 тыс покинуло страну и нашли убежище в соседних странах", - сказал он.
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Вместе с тем Гинг подчеркнул, что "перемещение людей продолжается, и только определенное приостановления военных действий позволяет им покидать свои районы, потому что раньше такая возможность была заблокирована. Более 2 миллионов проживают в зоне конфликта...". Эти люди нуждаются в первоочередной социальной и гуманитарной помощи, подчеркнул он.