Коллективу Гослекслужбы представили нового руководителя

Министр здравоохранения Украины Олег Мусий сегодня представил коллективу Государственной службы лекарственных средств и изделий медицинского назначения (Гослекслужбы) нового руководителя ведомства Михаила Пасечника, назначенного на должность 4 июня.

Соответствующее распоряжение Кабинета Министров Украины № 533-р обнародовано на официальном сайте правительства.

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«Пасечник видит одной из главных своих задач - обеспечение прозрачности работы Гослекслужбы, а также продолжение и развитие евроинтеграционного курса. В то же время приоритет остается неизменным - обеспечение права граждан Украины на здравоохранение», - говорится в сообщении.

Министр поздравил Пасечника и выразил надежду на действенное сотрудничество между Минздравом и Гослекслужбой, что будет способствовать улучшению обеспечения населения Украины качественными лекарствами.

Справка. Михаил Пасечник родился 1 января 1963 года в г. Новоград-Волынский Житомирской области. До назначения на должность председателя Гослекслужбы Украины занимал должности президента Всеукраинского общественного объединения «Аптечная профессиональная ассоциация Украины» и президента ООО «ФАЛБИ».

Высшее образование получил в Киевском политехническом институте по специальности «Технология машиностроения» и в украинском фармацевтическом г. Харьков, по специальности «Фармация», кандидат фармацевтических наук.

На протяжении 2002-2005 гг работал в Минздраве на должностях заместителя государственного секретаря, первого заместителя госсекретаря - главы Гослекслужбы, заместителя министра, главного государственного инспектора Украины по контролю над качеством лекарственных средств.

По инициативе Пасечника была образована Гослекслужба, функции которой соответствовали требованиям ВОЗ и ЕС.

Имеет второй ранг государственного служащего.

Женат, воспитывает сына.