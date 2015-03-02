Три чашки чая в день - ключ к защите от диабета

Два исследования - японских и американских ученых - показали: черный чай снижает уровень сахара, передает meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail. Специалисты, правда, изучали не сам напиток, а экстракты черного чая. Оказалось, экстракты прекрасно регулировали сахар.

Американскую сторону представляла Лиза Стригель из Университета Фрэмингэм. Она выделила из заварки большое количество антиоксидантов. Все они блокировали энзимы (альфа-амилазу и альфа-глюкозидазу), повышающие сахар после употребления в пищу углеводов. Японские ученые в лице Фармацевтической школы Фармацевтического университета Хоккайдо замораживали пудровый экстракт листьев черного чая. И он так же воздействовал на энзимы.

Что важно, молоко, добавляемое в чай, не мешает растительным веществам работать - альфа-амилаза и альфа-глюкозидаза не проявляли активность, и глюкоза не образовывалась в теле. Это идеальное решение при диабете 2 типа. Кстати, ранее на примере почти 300000 человек было доказано: 3-4 чашки чая в день давали 25%-е снижение риска диабета 2 типа.

О том, почему именно чай производит подобный эффект, ученые говорят следующее: видимо, магний и антиоксиданты весьма активны в чае. Антиоксиданты (флавоноиды), например, контролируют воспаление, уменьшают степень образования тромбов, улучшают работу сосудов и спасают от блокады артерий. Теперь в этот список попала способность контролировать сахар.