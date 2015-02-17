Свой день полезно начинать с воды и лимона

Большинство людей сегодня полагаются на такие вещи, как кофеин, или что еще хуже, искусственные энергетики, которые, как правило, содержат в себе большую часть таблицы Менделеева и снабжают вас энергией неестественным путем – за счет резкого увеличения сахара в крови и стимулирования окислительного стресса, пишет toneto.net.

В долгосрочной перспективе это может привести к развитию опасных заболеваний. Кофеин выводит из организма необходимые минералы и электролиты такие, как натрий, калий, кальций и магний.

Люди чувствуют определенное напряжение от кофе из-за воздействия кофеина на надпочечники. Кофе стимулирует их работу, чтобы в короткие сроки выкачать максимальное количество адреналина и норадреналина.

Однако зарядиться энергией с утра без использования подобных напитков довольно просто. После ночного сна организму требуется определенное количество влаги для того, чтобы отфильтровать токсины и улучшить работу клеток.

Вода с лимонным соком обеспечит ваш организм достаточным уровнем гидратации, а также оптимальным балансом антиоксидантов и электролитов. Лимон является естественным источником витамина P, который в несколько раз усиливает работу витамина С.

Согласно исследованиям, употребление воды с лимоном улучшает проницаемость сети капиллярных сосудов, а также кровоток, в результате чего вы чувствуете себя вовсе не возбужденным, как в случае с кофеином, а скорее освеженным – улучшение притока к крови к головному мозгу также позволяет существенно улучшить его работу.

Употребляя воду с лимоном, вы сможете предотвратить отложение кальция в артериях, тем самым существенно снизив риск развития у вас заболеваний сердечно-сосудистой системы.