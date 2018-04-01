Штаб Ахметова открывает новый проект «Доступность Инсулина детям зоны АТО»

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Гуманитарного штаба Рината Ахметова, 2 марта Гуманитарный штаб Рината Ахметова открывает новый проект – «Доступность Инсулина детям зоны АТО». В рамках проекта Штаб планирует обеспечить инсулином несовершеннолетних детей, которые страдают инсулинозависимым сахарным диабетом, проживают в городах, неподконтрольных украинскому правительству, не имеют доступа к жизненно важному препарату и не получали инсулин от других благотворителей.

Критерии получения препаратов инсулина:

дети от 0 до 18 лет, которые проживают в зоне проведения АТО;

страдают инсулинозависимым сахарным диабетом;

дети из неполных семей, дети из многодетных семей, дети под опекой и дети-сироты.

Объем выдачи инсулина 1 ребенку - на 2 месяца исходя из суточной дозировки.

Место выдачи инсулина: г. Донецк.

Как получить Инсулин, если ваш ребенок подпадает под критерии, которые описаны выше:

1. обратиться на бесплатную горячую линию Штаба Рината Ахметова (0 800 509 001) и зарегистрироваться;

2. дождаться звонка от сотрудника «Адресной помощи» Штаба с уведомлением о принятии заявки;

3. получить инсулин в г. Донецке. Для этого необходимо:

- посетить Областного детского эндокринолога (ЦГКБ №1, г. Донецк, бул. Пушкина 12, каб.3. Прием пн, вт, чт с 9.00 до 13.00) для подтверждения диагноза и необходимости в инсулине. Получить заверенное эндокринологом медицинское направление с названием и дозировкой инсулина.

- получить инсулин в аптеке Донецка, имея при себе следующие документы: заверенное детским эндокринологом, Лещевой О.В., медицинское направление, копию свидетельства о рождении ребенка, копию документа, подтверждающего категорию ребенка (документы об опекунстве, справка матери-одиночки, справка статус многодетной семьи, справка ребенка-сироты и др.), копию паспорта и ИНН родителя/опекуна и др., получающего инсулин для ребенка.