Штаб Ахметова призывает Минздрав решить проблему с обеспечением инсулином пациентов на Донбассе

В связи с катастрофичной ситуацией, в которой оказались инсулинозависимые жители Донбасса, Гуманитарный штаб Рината Ахметова направил обращение министру здравоохранения Украины Александру Квиташвили, сообщили УНИАН в пресс-службе Гуманитарного штаба Рината Ахметова.

В письме-обращении Штаб призывает Министерство решить вопрос с обеспечением инсулином пациентов, которые живут на территориях Донецкой и Луганской областей, которые не контролируются украинской властью. Получение лекарств для этих граждан усложняется также и введением пропускного режима для въезда и выезда из зоны АТО.

Напомним, что начиная с 29 сентября 2014 года, в рамках программы «Поможем. Здоровье», Штаб оказывает помощь лечебно-профилактическим учреждениям Донецкой области в обеспечении средствами медицинского и немедицинского назначения, мирному населению Донецкой области в обеспечении индивидуальными аптечками, наборами для беременных женщин, а также обеспечивает инсулином, таблетками и тест-полосками больных сахарным диабетом.

В частности, программа поставки инсулина была рассчитана на 4 месяца (в течение которых государство планировало, по данным штаба, найти системное решение этой проблемы). За этот период, в условиях отсутствия жизненно важного препарата в аптеках и больницах области, а также при недостаточных поставках за счет областного бюджета, Штаб обеспечил 6547 пациентов месячной дозой инсулина, что составляет 33% от общего количества зарегистрированных инсулинозависимых пациентов Донецкой области.

Сейчас же стоит вопрос дальнейшего обеспечения государством инсулинозависимых людей препаратами на Донбассе. В Гуманитарном штабе призывают Министерство и министра здравоохранения экстренно приступить к решению проблемы обеспечения инсулином пациентов в зоне АТО.

Штаб надеется, что вопрос выполнения государством своих обязательств по обеспечению жизненно важным препаратом людей, оставшихся в зоне АТО, будет рассматриваться как социальный, а не политический.

Со своей стороны, Гуманитарный штаб Рината Ахметова и после 31 января 2015 года продолжит обеспечение инсулином наиболее уязвимых категорий детей, которые находятся в зоне АТО.

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