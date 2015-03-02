Штаб Ахметова раздал жителям Донбасса более 2 млн продуктовых наборов

Как сообщили УНИАН в штабе, с 22 августа 2014 года по 28 февраля 2015 года, за пятнадцать Гуманитарных рейсов Рината Ахметова, помощь в объеме более 250 млн кг отправили в 57 городов и районов Донбасса.

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Для сравнения, этого количества продуктов питания достаточно для того, чтобы в течение месяца обеспечить едой жителей таких городов-миллионников как Днепропетровск или Одесса.

Организацией и распространением благотворительной помощи занималось 2,5 тысяч человек – сотрудников Штаба Рината Ахметова, ФК «Шахтер», активов Группы СКМ и волонтеров-добровольцев.

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Григорий Колдунов, директор Гуманитарного штаба Рината Ахметова: «Это продуктовые наборы для 700 тысяч семей, которые не имеют доступа к еде. Каждый из наборов позволяет семье продержаться около месяца. Это немало, но все равно недостаточно с учетом того, сколько людей продолжает находиться в зоне АТО в условиях настоящей гуманитарной катастрофы. Поэтому, по решению Рината Ахметова, мы не останавливаемся и сохраняемобъемы оказания помощи мирным жителям Донбасса».

В марте Штаб Рината Ахметова планирует отправку 16-го Гуманитарного рейса, в рамках которого на Донбасс будет доставлено 250 тысяч продуктовых и 30 тысяч детских наборов. Помощь предназначена мирным жителям зоны проведения АТО, городов на линии огня и переселенцам в подконтрольных украинской власти городах.