Красный Крест направил 28 тонн гуманитарной помощи жителям Луганской области

Международный Комитет Красного Креста направил 28 тонн гуманитарной помощи жителям Луганской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Антитеррористической операции Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

По его словам, вчера на пункте контроля «Макарово» пограничники пропустили гуманитарный груз Международного Комитета Красного Креста для жителей Луганской области.

«Эта благотворительная акция была проведена в полном соответствии с украинским и международным гуманитарным правом, в частности, с соблюдением всех необходимых процедур и при наличии соответствующих сопроводительных документов. В грузовиках - продукты питания, медикаменты, средства гигиены и быта. В целом пропущено 8 грузовых автомобилей общей массой груза 28 тонн», - отметил он.

Также Лысенко сообщил, что «вчера в Краматорске Донецкой области временно перемещенные лица получили гуманитарную помощь от Благотворительного фонда «Международная Ассоциация поддержки Украины» и группы координации гражданско-военного сотрудничества ВСУ. Это вещи для детей и взрослых, а также постельное белье».

Также 2 грузовика с питанием и средствами гигиены для детей в возрасте до трех лет были переданы в Северодонецк, а еще один - в г. Счастья. Напоминаем, что за последнюю неделю это уже седьмой населенный пункт на Донбассе, куда украинские офицеры доставляют гуманитарную помощь.

В Константиновском районе Донецкой области продолжается выдача помощи от управления по вопросам гражданской защиты, мобилизационной и оборонной работы Донецкой ОГА. 315 пакетов детского питания получили матери из временно перемещенных лиц, а также семьи, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах.