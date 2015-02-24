Как убрать темные круги под глазами

Итак, чтобы устранить темные круги под глазами, воспользуйся одним из трех советов.

1. Картофельная маска

2 столовые ложки натертого картофеля нанеси на марлевую салфетку, положи ее на веки и держи 10-15 минут. После снятия макияжа нанеси на кожу крем с витаминами А и Е. Через 10-15 минут ватой, смоченной в растворе чая, сними следы крема и маски, пишет Единственная.

2. Ледяная маска

Кусочки колотого льда заверни в пластиковый пакетик и положи под глаза на 5 минут. Лед можно заменить одноразовыми бумажными пакетиками с чаем. В этом случае их следует заварить сначала горячей водой, а затем остудить.

3. Маска из отвара ромашки, василька или розмарина.

Завари 1 чайную ложку сухой травы стаканом кипятка, потом дай настояться, остуди и делай примочки.