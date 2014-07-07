Почему по утрам люди выглядят помятыми

Иногда утром человек выглядит помятым. Доктор Шерифф Ибрагим из Медцентра университета Рочестера выяснил, в чем причина. Все дело в застое воды, который является результатом плохого сна. Кожа век особенно тонкая. Поэтому изменения в уровне влаги отражаются на этих зонах сильно, пишет meddaily.ru со ссылкой на The Times of India.

При этом другие части тела могут не отекать вовсе. Как именно сон влияет на удержание воды, пока неизвестно. Не исключено, что люди, которые не могут похвастаться крепким сном, просто поздно ложатся, так как они выпивали, были на вечеринке или плакали. Что касается темных кругов под глазами, то их вызывает множество факторов. Но, как правило, все дело в кровеносных сосудах и нехватке влаги в коже области глаз.

По этим же причинам люди зимой выглядят старше своих лет. Например, мешки под глазами - результат именно смены сезона. Как показало исследование, зима старила в среднем на четыре года и восемь месяцев. Из-за нехватки солнечного света кожа становилась более бледной, что подчеркивало мешки под глазами. Проблема усугублялась при повышенном уровне усталости в виду дефицита витамина D, продуцируемого в теле под воздействием солнечного света, и при нехватке серотонина, дающего приятные ощущения.

Поэтому не удивительно, что 82% женщин жаловались на круги под глазами и отечность в зимний период. Летом с подобными проблемами сталкивались лишь 38% женщин. По словам Марка Бинетта, эксперта в области старения, последние изыскания все чаще связывают наличие отечности и кругов под глазами с нехваткой витаминов D и K. Притом, темные круги - самая распространенная проблема.

Нередко она вызвана тем, что маленькие капилляры пропускают крови, которая скапливается под поверхностью кожи. Кровь начинает окисляться и становится темной. Так как зимой кожа становится более прозрачной, особенно видно, когда под глазами скапливается жидкость.