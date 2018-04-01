Украина получит от Глобального фонда более 133 млн долларов на борьбу со

СПИДом и туберкулезом.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в Министерстве здравоохранения было подписано Рамочное соглашение с Глобальным фондом борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией на получение безвозвратной финансовой помощи на общую сумму 133 881 757 долларов в период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2017 года.

Министр здравоохранения Украины Александр Квиташвили отметил, что благодаря гранту будет обеспечено непрерывное лечение больных ВИЧ/СПИДом и туберкулезом в 2015 году.

«Это большая помощь для нашей страны, для борьбы со СПИДом и туберкулезом. Мы работаем очень тесно с другими международными организациями. Надеемся, что в 2015 году не будет проблем с поставками лекарств для людей с тяжелыми заболеваниями», - сказал Квиташвили.

По словам исполнительного директора Альянса по ВИЧ/СПИДу в Украине Андрея Клепикова, большая часть средств - 68% - будет направлена на борьбу со СПИДом, остальные - на борьбу с туберкулезом.

«Получение гранта в такое трудное для Украины время является важным и своевременным. Альянс уже начал перечисление средств во все регионы Украины. Наибольшее финансирование получат Днепропетровская, Донецкая, Одесская, Николаевская, Харьковская области и Киев», - сообщил Клепиков.

Заявка включает в себя три гранта, реализацию которых будут обеспечивать основные реципиенты, которые назначены Национальным советом по вопросам противодействия туберкулезу и ВИЧ/СПИД в Украине – 68 799 281 долларов, Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ/СПИД – 60 406 308 долларов, а также Украинский центр контроля за социально опасными болезнями Минздрава – 4 676 168 долларов.

Средства будут направлены на программы профилактики, лечения, ухода и социальной поддержки больных ВИЧ-инфекцией и туберкулезом, а также представителей групп риска.

За средства донора также предусмотрены пилотные проекты по улучшению качества амбулаторной помощи больным туберкулезом и пересмотр показаний для стационарного лечения заболевания. Также планируется реализовать инновационные проекты по уходу, поддержке и передаче части функций неправительственным организациям.