На Кубе обнаружен новый штамм ВИЧ-инфекции

На Кубе обнаружили новый штамм вируса иммунодефицита. Пациенты, пораженные новым штаммом, заболевают СПИДом в течение трех лет, а не минимум шести, как происходит при заражении другими штаммами ВИЧ, пишут Новости Израиля, ссылаясь на National Monitor.

Ученые считают, что при таком быстром развитии болезни пациенты могут оказаться уже очень больны, еще не осознав, что заразились.

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Новый штамм беспокоит не только кубинские власти, но и врачей на юге Флориды, которые опасаются того, что распространение нового штамма может перейти в эпидемию.

На данный момент существует свыше 60 штаммов ВИЧ. При этом пациенты заболевают СПИДом в течение от шести до десяти лет после заражения вирусом.