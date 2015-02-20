Кабмин уволил Евгения Мороза с поста заместителя министра здравоохранения

Евгений Мороз постановлением правительства от 6 октября 2014 года был назначен заместителем министра здравоохранения

Кабинет министров Украины уволил Евгения Мороза с поста заместителя министра здравоохранения по собственному желанию. Соответствующее постановление Кабмина опубликовано на сайте правительства. «Освободить Мороза Евгения Денисовича от должности заместителя Министра здравоохранения Украины по собственному желанию», - говорится в сообщении. Как сообщал УНИАН, Евгений Мороз постановлением правительства от 6 октября 2014 года был назначен заместителем министра здравоохранения.

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