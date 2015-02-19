Пакет законов о реформировании здравоохранения будет подан в Верховную Раду в марте

Пакет законов о реформировании системы здравоохранения будет подан в Верховную Раду в марте.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр здравоохранения Украины Александр Квиташвили заявил сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

По его словам, эти законодательные изменения заложат базис для внедрения в Украине страховой медицины.

«В марте будет подготовлен пакет изменений в законы, которые дадут возможность начать реформирование всей системы здравоохранения. Надо будет менять несколько десятков законов или вносить изменения, чтобы мы отошли от финансирование койко-места и перешли на финансирование медицинских услуг. Параллельно мы будем давать автономию больницам – будет возможность легализовать «благотворительные взносы» и неформальные прямые взносы. Чтобы эти деньги вкладывались в развитие системы. Это очень важно. Это открывает и другие источники для финансирования, в частности и для страховки. Хотя медицинская страховка – перспектива не очень близкая», - отметил Квиташвили.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2014 года Квиташвили заявлял, что пакет законопроектов по стратегии реформ в системе здравоохранения планировался ко внесению в Верховную Раду к концу января - началу февраля.