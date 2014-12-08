Лечебные свойства медового массажа

В первую очередь такой массаж обеспечивает лимфодренажный эффект. Разогретый до 38 градусов мед помогает оттоку лишней жидкости, поэтому его чаще используют для борьбы с целлюлитом. Причем, часто успешно. И в салоне, и в домашних условиях массаж проходит практически одинаково, ilife-news.com.

Помимо обычного массажа, стоит попробовать медовое обертывание. В салоне ему часто предшествует как раз массаж. Затем на проблемные зоны или на все тело наносится тонкий слой меда, и тело много раз обворачивается пищевой пленкой. Независимо от того, это домашнее медовое обертывание или профессиональное, нужно следить за временем процедуры. Если мед горячий, то максимальное время процедуры - 30 минут, если холодный, смесь можно оставить на 1 час. Вопреки расхожему мнению, что заканчивать процедуру следует контрастным душем, этого делать нельзя: после этих процедур противопоказан перепад температуры.

Если у вас нет аллергии на продукты пчеловодства, имеет смысл попробовать уменьшить проявления целлюлита с помощью медового массажа. Мед содержит витамины группы В, витамин А, Е, С, Н, К, РР. Он увлажняет, тонизирует кожу, укрепляет ее, обладает противовоспалительным действием, усиливает местный иммунитет, стимулирует кровообращение. Медовый массаж имеет ряд противопоказаний - повышенное давление, дерматит, заболевания сердечно-сосудистой системы, миома, киста яичника и другие гинекологические заболевания, беременность, месячные, диабет, варикозное расширение вен.

Следует отметить, что не все косметологи однозначно согласны с пользой медового массажа и особенно с обертываниям как антицеллюлитным средством. Зато кожа становится увлажненной, и польза медового массажа, по их мнению, в этом вопросе гораздо более очевидна.