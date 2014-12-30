Как приготовить полезный домашний майонез. Рецепт

Приготовить майонез в домашних условиях очень просто, а главное очень быстро. Время приготовления вкусного домашнего майонеза не больше пяти минут.

Чтобы приготовить домашний майонез нам понадобятся:

растительное масло, 400 грамм

2 яйца

1 столовая ложка уксуса

соль, перец по вкусу

Как видите набор продуктов очень простой. В глубокий стакан от блендера нальем 400 грамм рафинированного растительного масла. В стакан с растительным маслом добавим два свежих куриных яйца. Лучше всего, конечно, если яйца будут домашние. Тогда майонез получается приятного желтоватого цвета.

Добавляем уксус, солим и перчим по вкусу. Опускаем в стакан насадку от блендера.

Важно, чтобы насадка встала на дно, тогда майонез быстрее будет взбиваться. Если ее опустить не до конца, то поначалу блендер будет долго перемешивать содержимое стакана.

Включаем блендер. Ножи блендера сначала будут взбивать яйца, затем к ним постепенно присоединится масло и смесь начнет на глазах менять цвет.

Взбивать надо пока смесь равномерно не загустеет до консистенции майонеза.

На этом этапе можно попробовать домашний майонез на вкус и добавить уксуса, соли или перца, если чего-то не хватает.

Со вкусом домашнего майонеза можно легко экспериментировать. Например, заменить уксус лимонным соком, добавить горчицы (получится провансаль) или чеснок.

После домашнего майонеза вам ни за что не захочется покупать майонез в магазине.