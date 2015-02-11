Разоблачили коррупционную схему при закупки Минздравом лекарств, которая оценивается в более чем 1,2 млрд

11:33, 11 февраля 2015
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Служба безопасности Украины совместно с органами прокуратуры разоблачили коррупционную схему при закупки Министерством здравоохранения лекарств и изделий медицинского назначения в 2012-2014 годах, которая привела к значительному удорожанию лекарственных средств

Как сообщает пресс-центр СБУ, установлено, что служебные лица одного из крупнейших дистрибьюторов фармацевтической продукции поставляли лекарства на заказ Минздрава по ценам, завышенным на 20-40%. Для этого в документы, необходимые для таможенного оформления товаров, вносились заведомо ложные сведения. Таким образом злоумышленники получали сверхприбыли в обход установленной законодательством 10-процентной предельной надбавки на оптовые цены на лекарственные средства и изделия медицинского назначения.

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В течение 2012-2014 годов этой коммерческой структурой посредством подконтрольных иностранных фирм импортировано в Украину на выполнение государственного заказа только по договорам с МЗ фармацевтической продукции на сумму свыше 1 млрд 260 млн грн.

СБУ зарегистрировано уголовное производство по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

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