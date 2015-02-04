Количество технических средств для эвакуации раненых участников АТО будет увеличена - Порошенко

Как сообщили УНИАН в харьковском Региональном медиа-центре Министерства обороны Украины, об этом вчера, 3 февраля, во время посещения Военно-медицинского клинического центра Северного региона сказал президент Украины Петр Порошенко.

Президент отметил, что вскоре под санитарный транспорт будут переоборудованы шесть вертолетов. Также рассматривается возможность создания специального поезда, оснащенного операционными и другими необходимыми медицинскими помещениями.

«У нас есть заказ на закупку 20 инкассаторских микроавтобусов, которые можно переделать под санитарные машины. Я думаю, это будет лучшее решение, чем попробовать переоборудовать БТРы под санитарные авто. Во-первых, там будут надлежащие условия для транспортировки раненых. Во-вторых, это бронезащита, а в-третьих – цена будет ниже», - прибавил Порошенко.

Он также высоко оценил профессиональный уровень харьковских военных медиков, подавляющее большинство из которых побывали в зоне АТО.