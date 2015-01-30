Заявление Гуманитарного штаба в связи с обстрелами Донецка

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Гуманитарного штаба Рината Ахметова, сегодня в Донецке снова страшная трагедия. Вслед за гибелью наших земляков в Волновахе, Донецке, Горловке, Докучаевске, Мариуполе вновь пострадали мирные дончане. Мощнейшие обстрелы накрыли районы города, поступает информация о десятках погибших и раненых. Прямые попадания в жилые дома, остановку общественного транспорта, детские учреждения… Снаряд разорвался в непосредственной близости от ДК им. Куйбышева, где находится пункт выдачи гуманитарной помощи Штаба. Погибли мирные, ни в чем не повинные люди.

Гуманитарный штаб Рината Ахметова выражает самые глубокие соболезнования всем семьям погибших. Штаб готов помогать раненым мирным жителям. Наша горячая линия работает круглосуточно – 0 800 509 001.

Недопустимо, что война опять забирает жизни людей на Донбассе, держит в страхе и ужасе население и с каждой трагедией уменьшает надежды на мирное будущее региона. К сожалению, это происходит в то время, когда ПАСЕ принимает резолюцию о гуманитарной ситуации в Украине, где идет речь о серьезных нарушениях прав человека, и «настаивает в полной мере уважать и выполнять положения о прекращении огня, воздерживаться от применения силы и насилия, особенно в отношении мирных людей и гражданской инфраструктуры» (п. 13.1. резолюции о гуманитарной ситуации ПАСЕ).

Мы вновь и вновь призываем все стороны конфликта, всех, кто может повлиять на ситуацию, предпринять конкретные шаги для прекращения огня и вернуться за стол переговоров, придерживаться положений международного гуманитарного права и прав человека, в частности, Гаагской, Женевской и Европейской конвенций по правам человека (п. 13.2 .). Нет ничего ценнее человеческой жизни.

Мирные граждане не должны страдать!

Мирные граждане не должны гибнуть!