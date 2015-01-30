В связи с обстрелами Донецка Штаб Ахметова закрыл все пункты выдачи помощи в городе на сегодня

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Гуманитарного штаба Рината Ахметова, сегодня, 30 января, по состоянию на 13:00, из-за интенсивных обстрелов Донецка, Штаб закрыл до конца дня работу всех пунктов выдачи гуманитарной помощи из соображений безопасности жителей и волонтеров.

Информацию о возобновлении работы пунктов выдачи гуманитарной помощи от Гуманитарного штаба Рината Ахметова можно будет узнать на сайте Штаба и по телефону горячей линии 0800 509 001.