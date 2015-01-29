За сутки в зоне АТО 29 украинских военнослужащих получили ранения

За минувшие сутки в зоне АТО погибли пять украинских военнослужащих, 29 получили ранения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-офицер АТО Андрей Лысенко.

«За минувшие сутки в результате боевых действий мы потеряли пять украинских военнослужащих, еще 29 получили ранения», - сказал Лысенко.

По его словам, в зоне АТО несколько уменьшилось количество атак со стороны террористов в связи с потерями в живой силе и технике, противник осуществляет обстрелы украинских позиций с далеких расстояний.