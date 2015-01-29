За сутки в зоне АТО 29 украинских военнослужащих получили ранения
15:36, 29 января 2015Страна
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Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-офицер АТО Андрей Лысенко
За минувшие сутки 29 бойцов получили ранения / Фото: УНИАН
За минувшие сутки в зоне АТО погибли пять украинских военнослужащих, 29 получили ранения.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-офицер АТО Андрей Лысенко.
«За минувшие сутки в результате боевых действий мы потеряли пять украинских военнослужащих, еще 29 получили ранения», - сказал Лысенко.
По его словам, в зоне АТО несколько уменьшилось количество атак со стороны террористов в связи с потерями в живой силе и технике, противник осуществляет обстрелы украинских позиций с далеких расстояний.
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