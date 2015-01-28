За прошлые сутки в зоне АТО погибли трое военнослужащих, 15 - ранены. Ситуация остается сложной.

Об этом на брифинге сообщил исполняющий обязанности спикера Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев, передает корреспондент УНИАН.

"Ситуация в районе проведения АТО остается сложной. На протяжении суток боевики обстреляли 55 населенных пунктов в разных районах на востоке страны. В результате обстрела Украина потеряла трех военнослужащих. Еще 15 получили ранения разной степени тяжести. Все раненые направлены в медицинские заведения", - отметил Селезнев.

Также он добавил, что на сегодняшний день в госпиталях и других лечебных заведениях находятся 366 военнослужащих, в том числе 15 тяжелораненых.