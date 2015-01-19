Богомолец выступает за возобновление военно-медицинской подготовки в учебных заведениях

Советник президента Украины Ольга Богомолец выступает за возобновление военно-медицинской подготовки в средних и высших учебных заведениях.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом она сказала во время совещания по обсуждению проблем военно-медицинского образования с участием представителей Министерства образования, Института психиатрии, Военно-медицинской академии, которое состоялось сегодня в Администрации президента.

Богомолец отметила, что в условиях, в которых сейчас оказалась страна - когда существуют повышенные риски совершения террористических актов, конфликта на Донбассе, население страны должно знать, как действовать в тех или иных ситуациях. "Учитывая то, какой опыт сегодня мы имеем, это должно быть не просто физическое выполнения физических упражнений, а патриотическое, базовое военно-медицинское воспитание", - отметила она.

По мнению советника президента, «в первую очередь такую подготовку, особенно курса парамедицины, необходимо вернуть в педагогические учебные заведения».

"В случае террористического акта педагог и дошкольного, и школьного учебного заведения, должен уметь оказывать помощь своим воспитанникам", - подчеркнула она, добавив, что эту инициативу следует распространить и на вузы, техникумы, училища.

Что касается подготовки учащихся школ, советник президента также выступила с инициативой разработки специального профессионального и психологического тестирования для учащихся старших классов, результаты которого хранились бы в единой базе данных. По ее убеждению, в будущем такая информация может быть полезной при проведении призыва, мобилизации, так как позволит определить более выносливых, пригодных к службе, или тех, кто сможет быть привлечен к альтернативным видам службы. Таким образом, подчеркнула Богомолец, удастся достичь более качественного уровня службы и избежать боевых психических травм среди военнослужащих.

"Наша задача во время мобилизации четко понимать, сможет ли этот мужчина, мужчина, стать военнообязанным, будет ли он тем человеком, на которого можно опереться. Если нет, то это не значит, что он будет освобожден от службы. Есть много другой работы, для выполнения которой не нужно оружие - можно готовить еду, строить укрепительные сооружения, быть водителем", - сказала советник президента. К разработке такого тестирования необходимо привлечь специалистов Военно-медицинской академии, Института педиатрии, силовые ведомства, международный опыт, убеждена она.

"Мы ищем пути как на будущее сделать так, чтобы дети, люди были более защищенными. Психологическая подготовка и детей, и персонала, чтобы не было паники в соответствующих условиях", - резюмировала Богомолец.