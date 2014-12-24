В Киеве и Мариуполе стартовал проект по подготовке кризисных психологов

Первый модуль обучения прошел 20-21 декабря в Киеве, и 23-24 декабря в Мариуполе. Первые лекции прочитали представители организации "Коалиция травмы" (Израиль).

«Организовано два параллельных процесса обучения. Один в Киеве, туда приезжают люди с центральной Украины и Киевской области, те, которые работают с переселенцами со всей Украины. Второй сейчас здесь в Мариуполе, потому, что сюда проще добраться людям, в том числе Мариуполь — это прифронтовая зона и проще всего сюда добраться людям из Донецка», рассказала Алёна Лукьянчук, координатор психологической службы гуманитарного штаба Рината Ахметова.

Отбор психологов проходил с 1 по 15 декабря. На участие в программе зарегистрировалось 970 человек. Конкурс составил на 1 место более 3 претендентов. В результате были отобраны лучшие специалисты со всей Украины. Обучение проходит бесплатно. Работу тренеров оплатил Гуманитарный штаб.

«Особенность проекта Гуманитарного штаба Рината Ахметова по обучению психологов не только в его массовости, но и в том, что подготовленные Штабом специалисты будут работать непосредственно в зоне боевых действий», - сообщил Александр Гершанов, специалист израильской организации «Коалиция травмы». «Это двойная нагрузка для психолога, но в этом и суть помогающего человека – когда он помогает вне зависимости от того, каких взглядов придерживается человек, стоящий перед ним. Например, мы часто лечим пострадавших из Сектора Газа, с которыми не справляются местные врачи. То есть медицина выше всего этого, и проект Гуманитарного штаба Ахметова – очень яркий пример того, что психология или помощь выше всякой политики", – подчеркивает Александр Гершанов.

На сегодня это единственный в Украине проект, направленный на восстановление психологического состояния переселенцев и жителей в зоне АТО.

Площадки для консультирования и постоянной помощи будут созданы в Киеве и Мариуполе. Психологи будут работать также и в зоне АТО. Все услуги для переселенцев бесплатны.