9 лучших фруктов и овощей для детей

1 Мандарин

Входит в семейство цитрусовых. Является источником витамина С и бета – каротина. Благодаря высокому содержанию калия, он способствует понижению высокого давления. Ускоряет кровообращение в капиллярах, повышает иммунитет, пишет womanbook.com.ua.

2 Грейпфрут

Является источником витамина С и помогает укрепить иммунитет. Снижает симптомы простуды. Содержащийся в грейпфруте пектин – растворимая клетчатка – снижает и помогает держать в норме уровень холестерина в крови.

3 Брюссельская капуста

Является источником витамина С, витамина К, фолиевой кислоты, бета – каротина, витаминаВ1 и В6, а также диетической клетчатки. В сочетании с бальзамическим уксусом придает салату очень нежный вкус. Очень полезна, так как в больших количествах содержит витамины С и А, которые являются важными антиоксидантами.

4 Киви

Является источником витамина С. Снижает риск заболевания органов дыхательных путей. Наиболее полезен как профилактическое средство при эпидемиях гриппа.

5 Гранат

Является источником витамина С и фолиевой кислоты. Зерна граната очень сильные антиоксиданты. Снижает уровень холестерина, благотворно действует на сердце, оказывает защитное действие против рака.

6 Чеснок

Стимулирует иммунную систему, борется с инфекциями, способствует снижению уровня холестерина в крови, уменьшает вязкость крови и ускоряет кровообращение. Кроме того, он способствует снижению высокого давления, повышает аппетит и стимулирует работу кишечника. В Восточной и Западной культурах считается, что чеснок обладает афродизиакальными свойствами.

7 Тыква

Полстакана тыквы полностью обеспечат суточную потребность в бета–каротине.

8 Томаты

О пользе томатов можно говорить много. Важно, что помидоры легко усваиваются детским организмом, являются профилактикой запоров к малышей. Томаты в свежем виде детки могут употреблять каждый день. Чтобы снизить риск пищевой аллергии, врачи советуют покупать деткам желтые помидоры. И не давать помидоры черри, в которых гораздо меньше полезных веществ, чем в обычных мясистых помидорах больших размеров.

9 Артишок

Низкокалорийный и легкоусвояемый овощ со специфическим вкусом. Защищает и укрепляет печень. Очень богат витаминами и минералами. Артишок рекомендуется тем, кто находится на обезжиренной и низкоуглеводной диете. Полезен для тех, кто страдает ревматологическими заболеваниями. Ослабленные, утратившие упругость волосы станут сильнее, если протирать их листьями артишока.