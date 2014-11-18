Лучшие ароматы для поднятия настроения

Анис

С утра идет дождь и не хочется вставать с кровати? Выпейте чай с анисом. Он согреет и взбодрит. Вам понадобится 1 чайная ложка черного чая, 2 анисовые звездочки и небольшой кусочек корня имбиря. Залейте все литром кипятка, дайте настояться 10 мин. Пейте чай, добавив лимон, пишет goodhouse.com.ua.

Мандарин

Рано уходите на работу и поздно возвращаетесь домой? Из-за этого дни похожи один на другой? Устройте маленький праздник. Налейте в стакан молока, добавьте 5-6 капель мандаринового ароматического масла, размешайте и вылейте смесь в наполненную водой ванну. Аромат цитрусовых быстро поднимет настроение.

Мед

Долго не можете заснуть? Приготовьте вкусное и безвредное снотворное. В стакан теплого молока добавьте 1 чайную ложку коньяка и 1 столовую ложку меда (лучше гречишного или липового). Пейте напиток маленькими глотками.

Корица

Запах корицы и ароматных пирогов навевает воспоминания о беззаботном детстве? В выходные испеките шарлотку. Смажьте форму маслом, нарежьте 3-4 яблока и залейте их тестом (взбейте 4 яйца со стаканом сахара и стаканом муки, добавьте пекарского порошка). Выпекайте шарлотку 25 минут.

Ваниль

Привнесите немного романтики в повседневность. Возьмите эфирное масло ванили. Вечером зажгите ароматическую лампу. Свечи, приятная тихая музыка или CD со звуками леса или пением птиц помогут создать особую атмосферу покоя и расслабления… Представьте, что вы на экзотическом острове. Через 5 минут «путешествия» вас наполнит чувство легкости и покоя.