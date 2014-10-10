Названы натуральные сжигатели жира

Многие полные женщины ради похудения пьют различные таблетки, голодают продолжительное время, много часов проводят в спортивном зале. Но такие меры не всегда приносят положительные результаты. Хорошо помогает эффективные натуральные сжигатели жира. Они действуют постепенно и абсолютно безвредны для здоровья, пишет healthinfo.ua.

Самым действенным сжигателем жира считается кофеин. Он активизирует метаболизм, и не дают откладываться подкожному жиру. Но существует одна проблема. Кофеин, входящий в состав кофе, плохо усваивается организмом. В этом случае специалисты советуют пить пищевые добавки. Кофеин противопоказан людям с больным сердцем.

Зеленый чай обладает замечательными жиросжигающими характеристиками. В его листьях содержится большое количество кофеина. Кроме того, в зеленом чае присутствует катехин. Регулярное потребление напитка стимулирует обмен веществ, что приводит к активному выводу из организма жиров. Для похудения лучше использовать листовой чай. Каждый день надо выпивать до пяти чашек чая.

Цитрусовые фрукты помогаю постепенно похудеть. Особенно отличается жиросжигающими свойствами грейпфрут. В нем много флавоноидов нарингина, которые активизируют расщепления жиров. Грейпфруты следует есть каждый день. При этом не стоит избавляться от горькой пленки, расположенной между дольками, поскольку в ней сосредоточено большое количество нарингина.

Белок также хорошо избавляет от лишних жировых отложений. Он имеет в своем составе карнитин, который «заставляет» организм перерабатывать подкожные жировые клетки для выработки энергии. Еще белок способствует увеличению мышечной массы, которая не дает образовываться лишним килограммам.

Следует знать, что жир в организме сжигается очень медленно, зато эффект сохраняется продолжительное время. В борьбе за стройную фигуру необходимо отдавать предпочтение натуральным средствам. Многочисленные пилюли сильно вредят организму и не всегда дают ожидаемый результат.