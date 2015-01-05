Пункты выдачи гуманитарной помощи от Штаба Рината Ахметова возобновили работу
Сегодня пункты выдачи продуктовых наборов Гуманитарного штаба Рината Ахметова возобновили работу после непродолжительных выходных
На этой неделе волонтеры выдают помощь по следующему графику:
· 5-6 января - все пункты работают в обычном режиме;
· 7 января – выходной день;
· 8 января и далее – все пункты работают в штатном режиме.
Продукты от Штаба получают сейчас те люди, которые в последний раз помощь получали в конце ноября - начале декабря. Максим Ровинский, волонтер Гуманитарного штаба, так комментирует очереди во всех пунктах выдачи: «Система выстроена таким образом, что люди, которые получают продуктовые наборы сегодня, получали их почти месяц назад. Поэтому помощь необходима и сегодня, и завтра, и каждый день».
Напоминаем, что на сегодняшний день выдано около 1 млн. 400 тыс. продуктовых наборов самым незащищенным категориям мирных жителей Донецкой и Луганской областей.