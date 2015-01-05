Пункты выдачи гуманитарной помощи от Штаба Рината Ахметова возобновили работу

17:00, 05 января 2015
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Сегодня пункты выдачи продуктовых наборов Гуманитарного штаба Рината Ахметова возобновили работу после непродолжительных выходных

продукты гуманитарный штаб Ахметова / Фото: Пресс-служба Фонда Рината Ахметова


На этой неделе волонтеры выдают помощь по следующему графику:

·         5-6 января - все пункты работают в обычном режиме;

·         7 января  – выходной день;

·         8 января и далее – все пункты работают в штатном режиме.

Продукты от Штаба получают сейчас те люди, которые в последний раз помощь получали в конце ноября - начале декабря. Максим Ровинский, волонтер Гуманитарного штаба, так комментирует очереди во всех пунктах выдачи: «Система выстроена таким образом, что люди, которые получают продуктовые наборы сегодня, получали их почти месяц назад. Поэтому  помощь необходима и сегодня, и завтра, и каждый день».

Напоминаем, что на сегодняшний день выдано около 1 млн. 400 тыс. продуктовых наборов самым незащищенным категориям мирных жителей Донецкой и Луганской областей.

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