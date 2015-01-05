Пункты выдачи гуманитарной помощи от Штаба Рината Ахметова возобновили работу



На этой неделе волонтеры выдают помощь по следующему графику:

· 5-6 января - все пункты работают в обычном режиме;

· 7 января – выходной день;

· 8 января и далее – все пункты работают в штатном режиме.

Продукты от Штаба получают сейчас те люди, которые в последний раз помощь получали в конце ноября - начале декабря. Максим Ровинский, волонтер Гуманитарного штаба, так комментирует очереди во всех пунктах выдачи: «Система выстроена таким образом, что люди, которые получают продуктовые наборы сегодня, получали их почти месяц назад. Поэтому помощь необходима и сегодня, и завтра, и каждый день».

Напоминаем, что на сегодняшний день выдано около 1 млн. 400 тыс. продуктовых наборов самым незащищенным категориям мирных жителей Донецкой и Луганской областей.