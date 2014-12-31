В течение суток в зоне АТО погибших нет, один военнослужащий ранен
15:24, 31 декабря 2014Страна
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Об этом на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь АТО Андрей Лысенко
Фото: УНИАН
В течение суток в зоне АТО погибших нет, один военнослужащий ранен.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь АТО Андрей Лысенко.
"За последние сутки в результате провокационных обстрелов ни один военнослужащий не погиб и только один получил ранение", - сказал Лысенко.
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