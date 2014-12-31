В течение суток в зоне АТО погибших нет, один военнослужащий ранен.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь АТО Андрей Лысенко.

"За последние сутки в результате провокационных обстрелов ни один военнослужащий не погиб и только один получил ранение", - сказал Лысенко.