В течение суток в зоне АТО погибших нет, один военнослужащий ранен

15:24, 31 декабря 2014
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Об этом на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь АТО Андрей Лысенко

Фото: УНИАН

В течение суток в зоне АТО погибших нет, один военнослужащий ранен.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь АТО Андрей Лысенко.

"За последние сутки в результате провокационных обстрелов ни один военнослужащий не погиб и только один получил ранение", - сказал Лысенко.

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