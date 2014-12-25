Центры реабилитации военнослужащих нужно отделить от психоневрологических учреждений

Специалисты считают нужным отделить центры реабилитации военнослужащих от психоневрологических учреждений.

Такое мнение во время круглого стола в УНИАН "Психологические и духовные проблемы военных и их семей: как вернуть мир в душе?" выразили председатель Государственной службы Украины по делам ветеранов войны и участников АТО Артур Деревянко и психолог, руководитель Международного института экзистенциального консультирования (МИЭК) Анна Лелик. Организатором круглого стола выступила Украинская Православная Церковь.

Согласно объяснению экспертов, даже если бойцы и испытывают потребность в помощи специалистов в процессе возвращения к нормальной мирной жизни, все равно не хотят идти в специальные заведения, при которых работают центры реабилитации. Вместе с тем, отмечают специалисты, им трудно будет вернуться к спокойной жизни и избавиться от посттравматического синдрома, в отличие от депрессии, которая может пройти сама.

По словам Лелик, людей, которые нуждаются в помощи, уже очень много. «И, к сожалению, действительно, люди, которые возвращаются из зоны боевых действий, не идут к психологам, потому что боятся, что их запишут в «психи», «ненормальные», - отметила она.

«Посттравматический психологическое расстройство - это конкретная травма, после которой жизнь меняется. Это точка отсчета, после которой жизнь становится не такой, как раньше. И по МКБ-10 - это международная квалификация болезней - посттравматический синдром - это диагноз, который ставят человеку, находившемуся в очень сложных жизненных ситуациях», - добавила специалист.

Лелик отметила, что посттравматический синдром можно ставить не только военным, но и членам их семей, и вообще многим украинцам, которые живут сейчас в условиях войны на территории страны.

Специалисты уверены в необходимости открытия центров реабилитации для людей в каждом городе и областном или районном центре, а также в выработке соответствующих государственных программ по подготовке профессиональных кадров для работы в них.

«В то же время надо исключить один негативный момент, который уже есть. Что эта психологическая реабилитация проходит в зданиях психоневрологических диспансеров. И когда военный идет туда, он знает, что это «дурдом» и ему поставят штамп, если он прошел психологическую реабилитацию в этом заведении. Это очень негативно влияет. И эти люди туда не идут. Поэтому нужно, чтобы это были не медицинские учреждения, возможно, какие-то специализированные», - отметил председатель Государственной службы Украины по делам ветеранов войны и участников АТО Артур Деревянко.

По его информации, в настоящее время в Украине действует только 5 реабилитационных центров для участников АТО.

«В наше управление передано, согласно распоряжению правительства, 5 психологических центров реабилитации, которые ранее работали с чернобыльцами. Они работали и работают с различными категориями населения - это и семьи, и дети чернобыльцев. И сейчас добавились участники АТО, семьи переселенцев. Но этих центров очень мало. Этих центров, которые у нас находятся в Киевской, Черниговской областях для всей страны очень мало», - заявил Деревянко.

Он также отметил общегосударственную проблему - отсутствие практических психологов, которые по возвращении бойцов к общественной жизни, могли бы работать с этими людьми. «Это проблема, которую надо решать и в ракурсе государственных программ», - сказал Деревянко.

«Сейчас многие на волонтерских началах готовы это делать, но, к сожалению, их подготовки мало, чтобы сделать это квалифицированно. Людей, которые нуждаются в такой помощи, на самом деле, очень большое количество, потому что это не только военные и их семьи, это шире и масштабнее ... », - отметила Лелик.

В свою очередь, координатор по работе с военными медицинскими учреждениями протоиерей Олег Кучер (Харьковская епархия УПЦ), ссылаясь на опыт общения с бойцами в госпитале Харькова, куда доставляют раненых с передовой, рассказал о важности быстрой духовной помощи. По его словам, важность такой помощи можно сопоставить с первоочередной медицинской помощью. Кучер рассказал, что раненые часто обращаются в церкви при больницах и просят об исповеди, причастии, просят духовных советов, что помогает им залечить душевные раны...