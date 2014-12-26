Минздрав провел все тендеры по закупке лекарств и изделий медицинского назначения

Министерство здравоохранения Украины провело все тендеры по закупке лекарственных средств и изделий медицинского назначения.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина, об этом на брифинге в Доме правительства сообщил министр здравоохранения Украины Александр Квиташвили.

По его словам, в настоящее время все процедуры государственных закупок завершены и по состоянию 25 декабря 2014 года с поставщиками уже заключены договоры на 2 млрд 091,5 млн. грн. Из них зарегистрированы в Госказначействе – на 1 млрд 942,1 млн. грн, оплачено – 1 млрд 779,1 млн. грн. В настоящее время на склады поставлено лекарств и изделий на сумму 759,6 млн. грн.

«Кроме того, буквально вчера вечером были оплачены средства в размере 82 миллиона гривен на закупку лекарств для больных вирусными гепатитами, и уже сегодня первые партии этих социально важных лекарств поставляются на наши склады для развоза в регионы», - сказал Квиташвили.

Министр назвал несколько путей, благодаря которым за неполные три месяца были проведены все процедуры государственных закупок, которые были фактически заблокированы до октября этого года. По его словам, это антикризисные решения правительства, согласованная и профессиональная работа соответствующих специалистов и содействие пациентских и международных организаций.

Министр также сообщил, каким образом Минздраву удалось стабилизировать ситуацию со своевременным обеспечением населения необходимыми лекарствами в период проведения государственных закупок.

«Правительство совместно с Минздравом Украины с привлечением помощи от международных доноров осуществили ряд беспрецедентных шагов, благодаря которым украинцы в крайне сложное для страны время не остались без лечения», - отметил Квиташвили.

Среди таких мер он назвал дополнительное финансирование (4 млн. грн) лечения детей с редкими заболеваниями, установление единой максимальной надбавки в аптеках до 25%, разблокирование 509 тысяч доз вакцины БЦЖ, решение правительства о выделении 35 млн. грн для проведения гемодиализа 135 больным почечной недостаточностью, которые были временно перемещены из Донецкой и Луганской областей, и др.

Также Квиташвили назвал проблемы, которые были выявлены в процессе закупок. Например, Минздрав в этом году не закупит эндопротезы и другие импланты на сумму почти 22 млн. грн из-за постоянного обжалования процедуры закупок в Антимонопольном комитете.

«Хотя АМКУ все жалобы отклонил, к сожалению, Минздрав Украины не сможет провести полноценную процедуру закупок в этом году. Поэтому часть средств (8,1 млн. грн), которые были предназначены для приобретения эндопротезов и других имплантов, мы направили на дополнительную закупку препаратов для больных ВИЧ/СПИД. Но, чтобы в дальнейшем избежать такого саботажа от участников тендеров, мы будем обращаться в правоохранительные органы с просьбой дать соответствующую оценку блокированию выполнения государственных программ», - сказал Квиташвили.

Для проведения централизованной закупки медикаментов, лекарственных средств, изделий медицинского назначения Законом «О Государственном бюджете Украины на 2014 год» было предусмотрено 2 млрд 163,4 млн. грн. Также дополнительно на государственные закупки были направлены средства для полного обеспечения лечения онкобольных детей – 139,2 млн. грн и дополнительные средства для лечения детей с редкими заболеваниями – 4 млн. грн.