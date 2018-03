Штаб Ахметова просит мировую общественность вмешаться и разблокировать помощь Донбассу

Представители батальонов «Днепр-1», «Донбасс», а также подразделения «Правого сектора» объявили о решении задерживать все гуманитарные грузы, поставляемые через территорию Днепропетровской области. В этой связи Гуманитарный штаб Рината Ахметова обратился с открытым письмом к международным организациям, призвав представителей зарубежных государств использовать все свое влияние, чтобы прекратить противозаконное блокирование доставки помощи мирному населению Донбасса.

«Фонд Рината Ахметова начал помогать мирным жителям Донбасса еще в мае 2014 года, - отмечается в обращении. – Тогда усилиями волонтеров и сотрудников фонда началась эвакуация приемных семей и детских домов из зоны боевых действий. В июне фонд приступил к эвакуации и обеспечению временным жильем пенсионеров, многодетных семей, одиноких женщин с детьми. С 6-го августа учрежден Гуманитарный штаб «Поможем», задачей которого стало оказание помощи детям и взрослым на территориях, как подконтрольных, так и неподконтрольных украинской власти. Ежемесячно Гуманитарный штаб выдает 500 000 продуктовых и 40 000 детских наборов. Продуктовую помощь получают самые незащищенные категории мирных жителей – кому просто не выжить без социальных выплат со стороны государства: инвалиды 1-2 групп, пенсионеры старше 65 лет, дети-сироты, многодетные и приемные семьи, матери-одиночки, семьи с детьми-инвалидами, участники и инвалиды ВОВ».

В штабе подчеркивают, что всегда строго придерживались базовых принципов, лежащих в основе деятельности международных гуманитарных миссий. В частности, речь о таких понятиях, как humanity (главная задача гуманитарной помощи - спасти жизнь человека и сохранить здоровье), impartiality (помощь должна оказываться без деления по национальному, расовому, религиозному признаку или политическим взглядам), neutrality (гуманитарные организации не должны становиться на одну из сторон конфликта) и operational independence and transparency (операционная независимость и прозрачность). Соблюдение данных принципов позволило штабу наладить взаимодействие с такими международными организациями и миссиями, как OCHA, UNHCR, World Food Program, UNICEF, MSF, ICRC, OSCE, People in Need и другими.

«Гуманитарная ситуация на Донбассе, к сожалению, становится с каждым днем сложнее, - говорится в обращении. - Мы понимаем, что ни одна организация и ни один фонд не смогут полностью решить эту проблему. Поэтому мы настаиваем на том, что на уровне государства должны быть выработаны понятные и прозрачные правила и критерии доставки в зону АТО гуманитарной помощи - единые для всех областей Украины, а также всех благотворительных организаций. Мы призываем государство в кратчайшие сроки совместно с благотворительными, волонтерскими организациями и гуманитарными миссиями выработать такие правила».

В штабе рассчитывают, что утверждение общих правил позволит прекратить произвол со стороны ряда военизированных формирований и местных органов власти, что в результате разблокирует поставку гуманитарной помощи мирному населению Донецкой и Луганской областей.