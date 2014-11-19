Для обучения психологов Ринат Ахметов обеспечит лучших преподавателей

Об этом представители Штаба сообщили на Международной конференции «Травма войны: психологическая помощь и реабилитация», прошедшей 18-19 ноября в Киеве. Повышать профессиональный уровень украинских специалистов приглашены лучшие преподаватели. Психологи, которые выразят желание пройти специальную подготовку, смогут ознакомиться с требованиями к кандидатам уже в начале следующей недели.

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«Штаб будет готовить кризисных специалистов для работы с тремя целевыми группами, - отметила в ходе публичного обсуждения проекта Дарья Касьянова, руководитель направления «Эвакуация» в Штабе Рината Ахметова. – Первая группа - те, кто работает в зоне АТО, обеспечивая жизнедеятельность Донбасса, например, энергетики и коммунальщики. Вторая - волонтеры, третья - местные жители, а также вынужденные переселенцы. По поручению Рината Ахметова, Штаб подготовит не менее 300 кризисных психологов, которым нужно будет работать также и в зоне АТО».

Выступавшие на конференции эксперты привели нерадостную статистку: количество людей на Донбассе, которым в течение ближайших 12 месяцев грозят расстройства средней и легкой степени тяжести, может составить 15-20% от всех жителей зоны АТО.

Следовательно, подготовка специалистов для оказания психологической помощи пострадавшим от вооруженного конфликта должна стать делом общенационального значения. В проекте могут быть задействованы и другие авторитетные общественные организации, например, представительства ЮНИСЕФ и Всемирной организации здравоохранения в Украине, а также непосредственно профильные государственные органы.