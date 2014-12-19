Жители Донбасса не хотят покидать родной регион - социологи

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Гуманитарного штаба Рината Ахметова, более 80% жителей Донбасса не хотят уезжать из региона, несмотря на опасность и лишения. Об этом шла речь сегодня в Киеве в ходе презентации обновленной Гуманитарной карты потребностей жителей Донецкой и Луганской областей.

В декабре Киевский международный институт социологии (КМИС) провел очередное исследование потребностей жителей Донбасса. В опросе приняли участие более 2100 жителей в 26 населенных пунктах на востоке Украины.

Социологи установили, что 82% опрошенных не планируют покидать свои дома. Вместе с тем, почти половина опрошенных - 43% - считают что оказались в крайне бедственном положении. Для сравнения, в ноябре об этом заявляли 36% респондентов. Основной проблемой в сфере безопасности жители Донбасса называют артиллерийские обстрелы. Об этом, по данным КМИС, сообщили 69% участников исследования. Также в тройку наиболее упоминавшихся проблем вошли высокий уровень преступности и исчезновение людей. Об этом заявили соответственно 11% и 6% респондентов.

Напомним, в октябре Гуманитарный штаб Рината Ахметова совместно с «Допоможемо ТВ» и КМИС презентовал карту гуманитарных потребностей жителей Донецкой и Луганской областей. Цель проекта – предоставить наиболее полную информацию о нуждах жителей зоны АТО и прогнозы в сфере развития гуманитарной ситуации на Донбассе.