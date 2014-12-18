Штаб Ахметова начинает маркировать гуманитарную помощь

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Гуманитарного фонда Рината Ахметова, с сегодняшнего дня Гуманитарный штаб Рината Ахметова начинает маркировать все продукты в гуманитарной помощи мирным жителям Донбасса наклейкой «Благотворительная помощь. Не для продажи».

Маркирование (поклейка специального стикера) осуществляется с целью минимизирования возможных злоупотреблений помощью. Гуманитарная помощь Рината Ахметова выдается бесплатно исключительно установленным категориям мирных жителей Донбасса. Стикеры наклеивают волонтеры Гуманитарного штаба в Донецке на каждую единицу продукции в детском, продуктовом и новогоднем наборах.

В случае доставки гуманитарного груза на Донбасс, уже в ближайшее время маркированные наборы будут раздаваться жителям зоны проведения АТО и вынужденным переселенцам в Донецкой и Луганской областях на подконтрольной украинской власти территориях.

Всего Гуманитарный штаб рассчитывает наклеить специальные стикеры на 6 миллионов 200 тысяч наборов гуманитарной помощи. Наклейки подтверждают, что груз не коммерческий.