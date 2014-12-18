Семь лечебных свойств "приправы настроения" - корицы

Перечислены семь лечебных свойств корицы. Ее называют приправой «настроения», но есть и другие причины добавить ее в свой кофе и даже суп. Корица... Именно она добавляет настроения печенью, запеканкам, яблочным пирогам. Именно ею пахнут предновогодние вечера. А как прекрасна корица на молочной пенке капуччино! Кстати, корицу так и называют «приправой настроения» - она согревает и веселит. Но, кроме того, корица - еще и отличный «доктор». Вот 7 причин почаще добавлять корицу в еду и напитки, пишет direct-press.ru.

В корице много кальция, клетчатки, железа, флавоноидов, магния. Корица - отличный антиоксидант.

1. СТИМУЛИРУЕТ РАБОТУ МОЗГА

Улучшает познавательные способности, память, внимание, снижает риск развития болезни Альцгеймера. Корица помогает бороться с раздражительностью и депрессией, отличное средство от головной боли.

2. БОРЕТСЯ С ЖИРНОЙ ПИЩЕЙ

Корица помогает переваривать жирную пищу и нейтрализовать вредные последствия от тяжелого обеда или ужина.

3. ПОМОГАЕТ ХУДЕТЬ

Конечно, здоровое питание и занятия спортом - прежде всего. Но корица помогает усилить метаболизм, регулируют уровень сахара в крови. А это играет важную роль при потере веса.

Можно добавлять корицу в овсяную кашу или в йогурт, чтобы лишний вес уходил быстро и «со вкусом».

4. УЛУЧШАЕТ РАБОТУ КИШЕЧНИКА

Корица помогает предотвратить расстройство желудка, помогает при синдроме раздраженного кишечника, уменьшает даже хронические боли в животе. Вы можете добавлять корицу в супы, например, в овощной или суп из тыквы.

5. ВЕСЕЛИТ

Корица улучшает настроение. В ней много магния, который спасает при частых сменах настроения. Корица регулирует гормоны. Так что добавляйте ее в такие продукты настроения, как бананы, орехи, миндаль, горячий шоколад.

6. УКРЕПЛЯЕТ ДЕСНЫ

Корица имеет антибактериальные свойства и помогает укрепить десны и даже сохранить зубы от повреждений. Кроме того, она придает свежесть дыханию, именно поэтому ее так часто добавляют в леденцы, ополаскиватели для полости рта и жевательные резинки.

7. УЛУЧШАЕТ КОЖУ

Благодаря своим антибактериальным свойствам корица помогает снять зуд на коже и покраснения. Корица незаменима и в борьбе с несовершенствами жирной и проблемной кожи. Корица разогревает, и это отличное свойство можно использовать для массажа.