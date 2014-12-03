Неприятные события одновременно опасны и полезны для психики

Если человек пережил травматичный момент в детстве, это ему может откликнуться спустя много лет. Согласно исследованию Университета Цюриха, подобные моменты повышают риск развития психических расстройств (например, депрессии), но при этом, если травма не очень сильная, она способна помочь пережить тяжелые ситуации в жизни, пишет meddaily.ru со ссылкой на Zee News.

Также ученые протестировали мышей на предмет того, до какой степени положительные эффекты от стресса могут передаваться последующим поколениям. Было доказано: внешние факторы реально меняют поведение. И данные изменения могут передаваться следующему поколению. В целом же не только предрасположенность к психическим расстройствам переходит детям. Важную роль в этой системе играет и поведение в сложных ситуациях.

Сделанные открытия могут помочь пациентам, пережившим травму и страдающим от депрессии. И ген минералокортикоидного рецептора, вероятно, имеет здесь не самое последнее значение. При этом эксперименты с грызунами показали, как сильный стресс негативно влияет на мозг и поведение у нескольких поколений, одновременно производя позитивный эффект.