10 причин пить кофе каждый день

1. Кофе — главный источник антиоксидантов.

Ничто так не насыщает человеческий организм антиоксидантами, как кофе. Даже зеленый чай в 4 раза уступает кофе на этом «поприще». Кроме того, кофейные антиоксиданты легче всего усваиваются. А мы знаем, что антиоксиданты защищают от преждевременного старения, серьезных иммунных, кардиологических и дегенеративных болезней.

2. Один только аромат кофе снижает уровень стресса.

Учёными было доказано, что аромат кофе борется со стрессом, вызванным недостатком сна. Пока неизвестно, воздействует ли так же этот запах на другие виды стресса, но вероятность велика. Попробуйте сами проверить!

3. Кофе облегчает симптомы болезни Паркинсона.

Употребление кофе помогает людям с болезнью Паркинсона с большим успехом контролировать свои движения. К тому же, ранее уже было доказано, что употребление кофе — это в целом профилактика данной болезни.

4. Кофе полезен для печени, особенно, если вы употребляете алкоголь.

Люди, выпивающие хотя бы чашку кофе в день, меньше рискуют пострадать от цирроза печени и других заболеваний печени, связанных с чрезмерным употреблением алкоголя.

5. Кофе делает вас счастливее.

4 чашки кофе в день и более на 10% снижают вероятность того, что вы станете жертвой депрессии. К слову, по данным статистических исследований 2-4 чашки кофе в день на 50% снижают риск самоубийств. Кофеин — это своеобразный антидепрессант, который способствует выработке и быстрому «сообщению» в крови таких веществ, как серотонин, допамин и норадреналин.

6. Кофе снижает риск заболевания раком кожи у женщин.

Исследования показали, что женщины, выпивающие от трёх чашек кофе в день менее подвержены риску заболевания раком кожи, нежели те, что вовсе его не пьют.

7. Кофе способствует успехам в спорте.

Учёные и спортсмены уже давно сошлись во мнении, что чашка кофе перед спортивным выступлением или тренировкой способствует лучшим физическим показателям. Особенно это касается нагрузок на выносливость. Кофеин способствует более эффективному преобразованию жиров в «топливо» для организма, а также сохранению запасов углеводов на будущее.

8. Кофе снижает риск заболевания диабетом второго типа.

4 и более чашек кофе в день снижают риск возникновения сахарного диабета на 50% у мужчин и на 30% у женщин. При этом считается, что каждая дополнительная чашка со временем снижает этот уровень еще на 7%.

9. Кофе дольше поддерживает ваш мозг в тонусе.

Исследователи выяснили, что употребление кофе замедляет развитие болезни Альцгеймера и других нейродегенеративных расстройств, возникающих из-за воспалений в человеческом мозге.

10. Кофе может сделать вас умнее.

Кофе не только помогает мозгу дольше правильно функционировать, но и качественно улучшает его работу. Кроме того, что кофеин избавляет от сонливости, он увеличивает скорость реакции, обостряет внимание, бдительность — способствует в любом проявлении интеллектуальной деятельности.

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