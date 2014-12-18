Супруга президента Украины поблагодарила медиков Польши за помощь Украине

Супруга президента Марина Порошенко поблагодарила медиков и активистов польских неправительственных организаций за помощь Украине.

Как сообщает пресс-служба президента Украины, в рамках государственного визита главы государства в Польшу вместе с супругой президента Республики Польша Анной Коморовской Порошенко встретилась с представителями местных неправительственных организаций и медиками, которые помогают Украине.

"Ежедневно в борьбе за правду украинцы демонстрируют невероятную силу духа и поддержку друг друга. В этой борьбе мы постоянно чувствуем поддержку наших друзей по всему миру. Приятно, что одним из наших самых больших партнеров и друзей в Европе является Республика Польша. Вы помогаете спасать жизни нашим раненым, собираете гуманитарную помощь, реализуете проекты по поддержке реформ в Украине, созданию позитивного имиджа Украины в средствах массовой информации и многое другое. Благодарим, друзья, за вашу поддержку", - сказала Порошенко.

Кроме вопросов гуманитарной помощи, участники встречи обсудили возможность покупки оборудования для военных и полевых госпиталей, в частности, специализированных больничных коек, медицинского оборудования и мебели, инвалидных колясок.

Также Порошенко рассказала участникам встречи об инновационном высокотехнологичном проекте, который реализует в Украине волонтерское движение "Народный проект". Цель этой инициативы – сформировать банк кожи для спасения жизни пострадавших от ожогов военнослужащих и гражданского населения.

Супруги президентов посетили открытый в конце октября 2014 года Музей истории евреев Польши, экспозиция которого посвящена тысячелетию истории польских евреев.