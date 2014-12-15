В Военно-медицинском центре Южного региона лечится 220 раненых из зоны АТО

В Военно-медицинском клиническом центре Южного региона (г. Одесса) находятся на лечении 220 раненых, принимавших участие в антитеррористической операции на востоке Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Одесском кризисном медиацентре сообщила волонтер Виктория Кротова, занимающаяся помощью раненым.

«Раненые продолжают поступать, только в субботу доставили 4 человека. Много пулевых и осколочных ранений», - сказала Кротова, отметив, что имеют место случаи, когда из-за недостаточного количества «бортов» медицинской авиации раненые поступают с задержкой, из-за чего впоследствии приходится ампутировать конечности. В связи с этим большая потребность в антибиотиках широко спектра действия. Также необходим в больших количествах Альбумин.

Остальные медпрепараты, по словам Кротовой, волонтеры покупают индивидуально, конкретно для определенного раненого.

Волонтер призвала не перечислять средства неизвестным людям, так как в последнее время участились случаи мошенничества. В частности, злоумышленники, используя фотографии уже выписавшихся из центра солдат, просят перечислить деньги якобы на их лечение.