Посол США Джефри Пайетт потребовал разблокировать гуманитарный груз Штаба Ахметова

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Гуманитарного штаба Рината Ахметова, посол США Джефри Пайетт потребовал разрешить Штабу Ахметова доставку продуктов жителям Донбасса.

Американское посольство считает, что украинские власти обязаны разблокировать доставку гуманитарной помощи жителям Донбасса со стороны Гуманитарного штаба Рината Ахметова. Посол США в Украине Джефри Пайетт в своем Twitter отметил, что Ахметов привез «самую необходимую помощь тысячам пострадавших семей». «Мы надеемся, что другие богатые украинцы также будут прилагать усилия и ресурсы, чтобы помочь этим невинным жертвам, - заявил дипломат. - Необходимо разрешить доставку всей настоящей гуманитарной помощи гражданским жертвам российской агрессии в Донбассе».

Тем временем, более 20 грузовиков 12-го Гуманитарного конвоя уже третьи сутки продолжают стоять на одном из блокпостов украинской армии в нескольких десятках километрах от Донецка. Большегрузные автомобили, заполненные макаронами, крупами, печеньем, сгущенкой, подсолнечным маслом, задержаны бойцами батальона «Днепр-1» без объяснения причин.

В том, что фуры Гуманитарного рейса Ахметова перевозят исключительно продукты питания для населения зоны АТО, подтвердил народный депутат Егор Соболев, побывавший в расположении батальона. «Там действительно крупы, макароны, сок в огромных промышленных партиях», - отметил парламентарий.

Свой протест по поводу блокирования продуктов, предназначенных для многодетных семей, инвалидов и пенсионеров, уже выразил ряд гуманитарных международных организаций. В частности, помощник генерального секретаря ООН по правам человека Иван Шимонович подчеркнул, что жители зоны боевых действий имеют «безусловное право на получение помощи».