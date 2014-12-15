Продукты для детей и стариков от Штаба Ахметова не пускают в Донецк



Об этом на брифинге заявила Римма Филь, координатор Гуманитарного штаба Рината Ахметова.

По ее словам, в рамках 12-го Гуманитарного рейса Фонду удалось доставить в зону АТО 60 грузовиков с продовольствием. Но 22 машины, везущие 400 тонн продуктов по-прежнему остаются на блок-посту. В задержанных грузовиках - макароны, мука, овсяные хлопья, печенье, подсолнечное масло, сгущенное молоко и специальное детское питание.

«Вчера представители батальона «Днепр-1» заявили, что на груз не хватает документов, - рассказала Римма Филь. - Мы привезли новый пакет документов. К документам сейчас претензий нет. Утром бойцы досмотрели груз, сняли его на видео. Нам сказали подождать еще час. Но разрешения следовать дальше водителям не дали и поныне. Задержание грузовиков заставило нас временно приостановить программу «Поможем детям», в рамках которой семьи с малышами до двух лет получают специальное детское питания и подгузники».

В Гуманитарном штабе не понимают причины задержания продуктовой помощи для мирных жителей Донбасса. Ведь уже четыре месяцы колонны грузовиков с «гуманитаркой» движутся по одному и тому же маршруту, имея однотипный набор документов. Всего ежемесячно в Донецкую и Луганскую области завозится порядка 500 тысяч продуктовых наборов. Если помощь будут заблокирована, полмиллиона взрослых и около 40 тысяч детей вынуждены будут голодать.

«Попытки политизировать вопрос оказания гуманитарной помощи – недопустимы, - считает Римма Филь. - Это еда для детей, для пенсионеров. Наши продуктовые наборы выдаются исключительно определенным категориям населения - инвалидам первой и второй группы, многодетным семьям, матерям-одиночкам, семьям с детьми до двух лет, пожилым людям старше 60 лет. Разве все эти люди преступники? Разве должны умирать от голода? Мне кажется, абсурдным, что в центре Европе в 21 веке нам приходится бороться за право предоставлять гуманитарную помощь своим землякам!».

В Гуманитарном штабе Ахметова отмечают, что волонтеры строго контролируют, чтобы продуктовые наборы поступали только тем, кто имеет на них право. Из-за этого и расширение «географии» помощи происходит достаточно сложно. К примеру, штабу так и не удалось договориться об организации пункта выдачи наборов в городе Макеевка. Жители населенного пункта продолжают ездить за продуктами в Донецк. Выдачей помощи занимаются только сотрудники группы СКМ и футбольного клуба «Шахтер». Зачастую они действуют на свой страх и риск, не имея гарантий безопасности от формирований, контролирующих тот или иной район Донбасса.

В том, что Гуманитарные рейсы доставляют на Донбасс исключительно продукты и средства гигиены для детей, могли неоднократно убедиться представители различных международных гуманитарных организаций. Впрочем, штаб заявляет о готовности содействовать созданию отдельных мониторинговых групп, которые бы осуществляли дополнительный контроль над поставками, происходящими в рамках Гуманитарных конвоев Фонда Ахметова, а также помогли бы выработать единые правила доставки и раздачи помощи.

«Мы полностью отвечаем за груз, за продукты питания, - подчеркнула Римма Филь. - Цель Рината Ахметова – помочь мирным жителям Донецкой и Луганской области пережить войну. Не ищите в нашей работе подтекста. Его нет».

Гуманитарный штаб обратился к руководству страны, главам правоохранительных органов, с просьбой разобраться в ситуации, чтобы незамедлительно разблокировать поставки продовольствия. По словам волонтеров, на Донбассе уже зафиксированы неоднократные случаи смерти от голода, почти половина населения недоедает, с каждым днем ситуация становится все более критичной. В таких условиях блокировать поставку продуктов – более чем преступно.