За время проведения АТО 3318 военнослужащих получили ранения
17:40, 15 декабря 2014Страна
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Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства обороны Украины Виктория Кушнир
Фото: УНИАН
За время проведения АТО погибли 917 военных, свыше 3,3 тыс. получили ранения.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила пресс-секретарь Министерства обороны Украины Виктория Кушнир на брифинге в Киеве.
По ее словам, за время проведения антитеррористической операции погибли 917 военнослужащих Вооруженных сил Украины, 3 тыс. 318 получили ранения.
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