За сутки в зоне АТО ни один украинский военный не был ранен
16:07, 10 декабря 2014Страна
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Об этом сообщил спикер Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко
Фото: Голос Украины
За сутки в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
«За вчерашний день не зафиксированы факты гибели или ранения украинских военных», - отметил он.
Как сообщал УНИАН, 9 декабря в пресс-центре АТО сообщили, что «по инициативе президента Украины Петра Порошенко на всех позициях сил АТО введен режим прекращения огня».
Вместе с тем, по данным штаба АТО, за сутки боевики 17 раз нарушали «режим тишины», ранены семь мирных жителей.
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