За сутки в зоне АТО ни один украинский военный не был ранен

За сутки в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«За вчерашний день не зафиксированы факты гибели или ранения украинских военных», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 9 декабря в пресс-центре АТО сообщили, что «по инициативе президента Украины Петра Порошенко на всех позициях сил АТО введен режим прекращения огня».

Вместе с тем, по данным штаба АТО, за сутки боевики 17 раз нарушали «режим тишины», ранены семь мирных жителей.