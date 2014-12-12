Минздрав начнет реорганизацию сети больниц в Украине

Министерство здравоохранения Украины начнет реорганизацию сети больниц в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр здравоохранения Александр Квиташвили.

По его мнению, чтобы заработала страховая медицина, в первую очередь необходимо реорганизовать сеть медицинских учреждений.

«Чтобы сеть больниц была адекватна потребностям страны, мы начнем реорганизацию, чтобы она отвечала качеству, географии, расположению. Финансирование пока идет по койкам, а такую систему ни одна страховая компания не потянет», - отметил он.