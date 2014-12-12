Минздрав начнет реорганизацию сети больниц в Украине
10:47, 12 декабря 2014Страна
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Об этом заявил министр здравоохранения Александр Квиташвили
Фото: УНИАН
Министерство здравоохранения Украины начнет реорганизацию сети больниц в Украине.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр здравоохранения Александр Квиташвили.
По его мнению, чтобы заработала страховая медицина, в первую очередь необходимо реорганизовать сеть медицинских учреждений.
«Чтобы сеть больниц была адекватна потребностям страны, мы начнем реорганизацию, чтобы она отвечала качеству, географии, расположению. Финансирование пока идет по койкам, а такую систему ни одна страховая компания не потянет», - отметил он.
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