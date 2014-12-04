Новый глава Минздрава намерен выстроить систему медпомощи «с нуля»

Система оказания качественной медицинской помощи в Украине должна быть выстроена заново – не под копирку, но с учетом принципов успешных стран, сказал в ходе брифинга в Киеве новый министр здравоохранения Украины Александр Квиташвили.

«Я говорил и всегда буду говорить о том, что Украина, к сожалению, находится в состоянии войны. Надо всегда об этом помнить. И это должно дисциплинировать, в особенности что касается расходов. Тратить нужно максимально эффективно, – сказал министр. – В то же время, говоря о реформе, я хочу сказать: мы пришли сюда не для того, чтобы сделать косметический ремонт, но для того, чтобы строить – заново. Мы не предлагаем копировать опыт Грузии. Возможно, это и нецелесообразно для страны, которая в 10 раз больше Грузии, но перенять определенные принципы мы можем».

Министр сказал, что приоритетом его работы станет максимальная прозрачность расходования средств и внедрение системы закупки медицинских препаратов через электронные торги у лучших поставщиков. «Система закупок станет открытой», - подчеркнул Квиташвили.

При этом он обратил внимание, что целью всех реформ должно стать предоставление высококачественной медицинской помощи всем без исключения гражданам, вне зависимости от места их жительства.

Как сообщал УНИАН, 2 декабря Верховная Рада Украины назначила новый Кабинет министров, первоочередной задачей которого станет удержание экономической ситуации в стране для того, чтобы уже в 2016 году Украина продемонстрировала экономический рост. Реформа здравоохранения в этой связи является одной из приоритетных, поскольку вопрос ее реализации обсуждается уже не один год. Предыдущий министр здравоохранения в правительстве Арсения Яценюка – Олег Мусий, назначенный в марте текущего года, так и не представил своего видения реформы и был отстранен от исполнения обязанностей в октябре за неудовлетворительную организацию тендеров на покупку лекарств и рост цен на лекарства.